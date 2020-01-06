宏達電12月營收回溫 王雪紅看好5G帶動VR

（中央社記者江明晏台北6日電）受惠歐美耶誕旺季，宏達電12月營收回溫，月增逾1成，累計全年營收僅站上百億關卡，年減逾5成；宏達電董事長王雪紅看好5G帶動VR成長，先前喊話「扶搖直上指日可待」。

宏達電今天公布12月自結合併營收新台幣6.1億元，較11月營收5.5億元，月增約10.9%，終止連2個月營收衰退，但仍年減55.01%；累計去年全年自結合併營收100.1億元，站上百億元關卡，但相較2018年全年，仍年減57.82%。

市場推估，受惠歐美耶誕購物旺季，宏達電智慧機與VR產品銷售提高，帶動12月營收回溫，但由於整體智慧機市場仍相當競爭，VR產品貢獻不足以彌補營收下滑缺口，全年營收仍較前年衰退逾5成。

王雪紅日前在公司舉辦尾牙時表示，預料今年AR、VR、AI、5G、區塊鏈的技術整合將更好，看好5G將帶動AR、VR加速成長，預告宏達電將有突破性的產品，大多數的技術開發都需要時間的孕育，宏達電扶搖直上指日可待。

宏達電持續耕耘VR領域，邀請包括法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館及慕夏基金會等過去3年攜手合作的世界級博物館與文化機構，來台共同參與「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」，並在教育方面扎根，與仁愛國中正式簽署合作備忘錄，將持續協助學校導入前瞻性數位學習特色環境，建置示範VR智慧學習教室。

在娛樂方面，宏達電陸續推出VR密室脫逃遊戲，總計全台每月遊玩次數上看1000次，旗下VIVELAND日前宣布插旗沙烏地阿拉伯王國，持續拓展海外市場營收。（編輯：張均懋）1090106