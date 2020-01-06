南電去年第4季營收攀5年單季高 ABF載板吃緊

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）IC載板大廠南電自結去年12月合併營收新台幣30.13億元，創合併報表以來高點，去年第4季營收創5年來單季高點。法人指出，南電ABF載板持續供不應求。

南亞電路板股份有限公司自結去年12月合併營收30.13億元，較去年11月27.97億元增加7.72%，比前年同期23.71億元大增27.08%。法人指出，南電去年12月營收合併報表以來單月高點。

累計去年第4季南電自結合併營收87.75億元，較去年第3季84.29億元成長4.1%。法人指出去年第4季營收是2014年第4季以來單季高點。

南電指出，去年第4季產品組合與生產良率持續改善，5G網路基礎設備建置需求擴大，高層數大尺寸IC載板等高值化產品訂單續旺，產品組合持續改善，生產良率穩定提升。

累計去年全年南電自結合併營收310.94億元，較前年288.32億元增加7.84%。

展望今年營運，南電目標追求獲利持續成長，公司預期5G網通基礎建設與人工智慧／高效運算等需求，可望帶動大尺寸高層數IC載板產品需求持續成長；此外半導體異質整合封裝技術發展趨勢不變，帶動SiP載板產品需求穩定提升。

本土法人報告指出，南電ABF載板市場持續供不應求，網通產品拉貨力道強勁，預估網通應用占南電ABF載板比重超過6成，帶動南電ABF載板出貨表現。

從良率來看，法人表示，南電在高層數和大尺寸產品良率持續逐季提升5%左右，也可帶動獲利表現，目前南電ABF載板產能持續滿載，BT載板稼動率達9成，持續受惠手機和穿戴裝置應用拉貨。（編輯：林孟汝）1090108