5G標金飆逾千億 謝繼茂：有業者要彎道超車

（中央社記者江明晏台北6日電）5G競標跨過千億門檻，中華電信董事長謝繼茂表示，有業者要「彎道超車」，需求量較大，目前不知誰要讓步，但中華電氣力一定比別人強；言下之意，在5G戰局上不會退讓。

5G第一波釋照競標從去年12月10日開始，國家通訊傳播委員會（NCC）底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星5大電信業者廝殺角逐。

5G競標今天進入第19天，第190回合的開標結果，總標金跨過千億大關，達到1004.95億元的天價，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達988.47億元，每單位的價格也成長至36.61億元。28GHz的標金持續停留在16.48億元，1800MHz始終無人出手。

面對標金跨過千億大關，謝繼茂受訪時表示，因為有的業者要「彎道超車」，所以需求量比較大，應該需要做些調整才有辦法結案，不知道誰要讓步。

業界形容，5G戰局中的5大對手，除了代表政府的中華電信，其他分別是鴻海集團創辦人郭台銘、頂新魏家、富邦蔡家、遠東集團董事長徐旭東，個個都在富比世富豪榜上有名。

謝繼茂強調，「中華電氣力一定比別人強」；雖然面對的是「富豪級」對手，但他強調，對方投資也很多項目，中華電則是專門做電信；言下之意，中華電並不會在5G戰局上退讓。

市場人士分析，所謂「彎道超車」是指有業者考量「共頻」因素，想要標得比其他兩家業者還多的頻譜，想拿下的頻譜高於自身市占率，導致需求大於供給，因此競標僵持不下。

中華電信指出，2019年開始的轉型工程，在2020年將持續推進，以加速企業體質調整，因應數位經濟帶來的世界新局，謝繼茂並預告，未來會按照世界趨勢，以客戶為中心來做組織調整。（編輯：張均懋）1090106