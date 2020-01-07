智伸科去年營收創新高 法人估獲利衝高可期

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科自結2019年第4季合併營收新台幣13.55億元，創單季新高，去年營收也創歷年新高。法人估去年獲利可衝新高。

智伸科技股份有限公司自結2019年12月合併營收4.44億元，較去年11月4.6億元減少3.35%，比前年同期3.74億元增加18.94%。

2019年第4季智伸科自結合併營收13.55億元，較去年第3季13.27億元增加2.15%，比前年同期11.6億元增加16.86%，法人指出去年第4季營收創單季新高。

智伸科指出，去年第4季是汽車傳統產業旺季，拉貨力道大，生產基地產能利用率提高。

累計去年全年自結合併營收50.14億元，較前年44.24億元增加13.32%，也創歷年新高。

智伸科指出，去年下半年受惠主要客戶對汽車零配件拉貨增溫，加上汽油高壓泵浦本體新訂單去年下半年量產，去年下半年整體表現優於上半年。

觀察去年獲利表現，法人預估智伸科去年稅後獲利有機會超過6億元，創高可期，每股稅後純益可望超過7.5元。

智伸科主要汽車類產品包括缸內直噴/汽油高壓泵浦、ABS/ESC制動系統閥體、以及雙離合器（DCT）/ CVT等產品，占比各約40%、15%和15%，涵蓋動力/引擎系統、安全系統、傳動系統三大領域，其中五大客戶包括Continental、BOSCH、Cummins、Delphi、BorgWarner。（編輯：林孟汝）1090107