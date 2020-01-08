東森加碼國際布局 王令麟看旺今年景氣

（中央社記者江明晏台北8日電）東森新零售與新媒體事業告捷，東森集團總裁王令麟今天宣布，2020將發展國際布局，不排除持續併購美妝與寵物相關事業，他也看好2020年景氣，因台灣消費者口袋有錢，但零售業仍有競爭風險。

東森集團公布2019年營收新台幣272億元，獲利13億元，營收年增18%，東森購物併草莓網年營收211.2億元，年增22%，每股稅後純益（EPS）為6.12元。東森新媒體控股併寵物雲年營收18.2億元，年增117%。

在倉儲事業部分，東森表示，東森國際倉儲事業受惠於美中貿易戰造成國際大宗穀物供需市場變化，台灣進口商得以採購相對低價的美國西岸出口散裝穀物，預估年成長32%。2019年已分別取得高雄港及台中港穀倉10年加10年續租合約，並持續提升營運管理績效。

新零售事業業績亮眼，王令麟表示，東森購物稅前淨利率5%，獲利能力優於同業、2019年東森自然美台灣業績較前一年成長85%，東森發展直銷及社交電商網聯通，2019年創造營收4.6億元，合計社交電商網連通營收，達9.6億元。他也指出，東森將開發新的電商網站Her，並透過關鍵字與新聞連結，創造更大商機。

在新媒體事業方面，王令麟表示，新聞雲流量持續成長，年度營收達到12.4億元，預估明年獲利轉正，新聞雲也積極發展線下媒體，包含北捷及分眾樓宇廣告，達4.4億元營收。東森寵物雲透過快速併購，已成線下寵物第一大通路，年營收達5.8億元。

針對今年景氣，王令麟表示，因為消費者口袋還是有錢，台灣人存款金額非常高，資金近10年來也積極回流，看好台股，但零售業則有競爭風險，獲利率恐有壓力。

展望未來，王令麟表示，東森集團的最大戰略是國際化，2020是啟動年。東森2018併購草莓網，取得國際通路，併購自然美，取得美妝自營商品品牌及生產基地，2019年培養社交電商商模成功，2020年將前進東南亞，並持續深耕中國大陸市場。

王令麟說，東森購物自併購草莓網後，將借重在地合作夥伴成立社群電商和社群部隊，把新零售和新媒體事業打入馬來西亞、越南、柬埔寨等市場。他也透露，不排除併購日本美妝品牌，未來行銷東南亞市場。

針對集團先前取得林口國際媒體園區標案，他指出，東森將與人工智慧學校、華碩集團及廣達集團等合作，成為AI智慧文創園區的孵化器，並打造生技與月子中心、音樂文化流行等生活需求場域。（編輯：楊玫寧）1090108