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漢來去年營收創高 今年展店挹注動能

最新更新：2020/01/08 17:06

（中央社記者江明晏台北8日電）漢來美食去年12月、第4季及全年度營收均破歷史同期新高，看好即將到來的農曆新年將讓漢來美食再創一波營收高峰，今年多品牌拓點也將挹注成長動能。

漢來美食去年12月合併營收新台幣3.46億元，年成長4.5%，第4季合併營收為9.4億元，年增12.4%，全年營收37.75億元，年成長9.1%。

漢來說明，2019年11月初，漢來美食於高雄漢神百貨美食街開出全新品牌超市型火鍋「潮之鍋物」、輕蔬食「五梅先生」，11月中旬又有漢來上海湯包第3家分店於桃園台茂購物中心加入營運，加上12月仍有百貨與購物中心週年慶及歲末尾牙旺季的加持，營收較11月有雙位數以上的成長幅度。

然而，與2018年12月相較，漢來去年12月營收僅有個位數成長，主要是因海港創始店在當時重新開幕，業績基期高。

展望2020年，漢來表示，看好即將到來的農曆新年可望讓漢來美食再創一波營收高峰，高雄漢來飯店及巨蛋會館推出的百席大團圓圍爐宴，目前已全數預訂一空，加上每年外賣的年菜，今年的預訂量也都已達標；漢來美食今年仍會以多品牌拓點的方向繼續邁進，包括新開出的超市型火鍋、輕蔬食、湯包，以及海港自助餐都有展店的規劃，看好2020年是充滿動能的一年。（編輯：張均懋）1090108

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