生技股去年營收亮眼 杏一瑞基同步創新高

（中央社記者韓婷婷台北9日電）生技股12月營收陸續公布，醫療產品通路商杏一醫療及現場檢測廠瑞基同步創下單月、第4季及全年營收均同步創下歷史新高，表現相對突出，預計獲利也將同步創高。

杏一公告2019年12月合併營收新台幣5.61億元，較去年同期成長18.69%，第4季營收14.54億元，季增9%，年增15.3%；累計2019年全年合併營收53.10億元，年增14.34%。包括12月單月、第4季及2019年全年均創下歷史新高。

杏一表示，受惠於去年12月週年慶年度回饋活動，在全台共計250家門市及線上商城同步開跑，推出商品滿額贈、滿額送折價券及集點促銷等多重活動，加上今年過年較早，新春送禮節慶氛圍帶動，吸引眾多新舊客戶回流消費，帶動營收成長力道強，達到單日營收破億，創下歷史新高紀錄。

隨著台灣老化人口比率逐年上升，愈來愈多民眾亦開始注重醫療保健，高齡社會帶動醫療器材與藥品、保健食品的需求逐年上升。

觀察2019年每季營收年成長率均以雙位數跳躍成長，在經濟規模發揮大者恆大的效益下，杏一2019年累計前3季稅後純益1.02億元，年增43.27%，每股盈餘（EPS）為3.4元，隨著第4季營收再創高，法人看好杏一全年EPS可望續創新高。

展望2020年，配合今年第2季正式啟用的智慧物流中心，規劃門市家數新增10%，若有好的標的也不排除併購或策略聯盟。

2019年營運表現亮眼的還有瑞基海洋生物科技，瑞基專攻疾檢測，產品線從水產領域擴及畜產、伴侶動物及人病等市場應用，非洲豬瘟疫情擴大，帶動2019年營運表現突出。

瑞基去年12月合併營收4497萬元，年成長100.04%；2019年第4季營收4為1.23億，年成長121.08%，累計2019年全年營收3.66億元，較2018成長95.18%。單月、單季及全年營收再創歷史新高點。

瑞基表示，12月成長主力來自於中國大陸市場與全球畜禽市場，大陸因近期豬隻復育，高端豬瘟檢測需求強勁；亞洲豬瘟疫情擴散，強化亞洲各國對動物防疫的重視，12月緬甸增新客戶，訂購非洲豬瘟與禽流感試劑，泰國代理商與國際糧農組織（FAO）泰國分部皆續訂禽流感試劑。（編輯：楊凱翔）1090109