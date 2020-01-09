台積電2020年獲利估增3成 外資目標價380元

（中央社記者吳家豪台北9日電）美系外資看好晶圓代工廠台積電2020年表現，隨著供應鏈庫存回復正常、進入5G週期，預估台積電今明年獲利將成長30%、11%，維持買進投資評等，目標價調高到380元。

台積電股價今天跳空開高5.5元，盤中高點來到337.5元，漲幅逾2.4%，成交張數超過2.05萬張。

美系外資發布研究報告分析，美中之間的貿易和科技競爭態勢，已導致華為及其他品牌商加速發展5G手機，預期每支5G手機內的半導體價值將提升40%至100%，帶動台積電來自蘋果、華為、聯發科、高通等客戶的營收成長，且超微（AMD）市占攀升及資料中心需求回溫，也將帶動台積電高速運算晶片的成長。

美系外資說，台積電7奈米產能需求正超越供給，預期採用極紫外光（EUV）微影技術的5奈米製程將於2020年中推出；台積電2019年資本支出大增40%也暗示成長將加速，以及2020年至2021年先進製程的市占率有望攀升，推估5奈米、6奈米、7奈米在2021年將貢獻台積電營收超過42%。

美系外資預期台積電2020年、2021年營收將成長21%、9%，考量產能利用率改善和先進製程帶動獲利能力，台積電毛利率將超過48%，因此將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值調高6%、4%至17.09元、18.98元，投資評等維持「買進」，目標價從350元上修到380元。（編輯：楊凱翔）1090109