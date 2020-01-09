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5G標金站上1134億元 將超越4G紀錄

最新更新：2020/01/09 12:58
5G標金持續狂飆，9日上午標金已經站上新台幣1134.65億元。（中央社檔案照片）
5G標金持續狂飆，9日上午標金已經站上新台幣1134.65億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北9日電）5G標金持續狂飆，今天上午標金已經站上新台幣1134.65億元，預計最快今天下午就會超越4G第一波競標的金額1186.5億元。市場觀察，在業者都不願放手的情況下，競標可能會持續到選後。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G第一波釋照今天競標進入第22天，上午剛結束的215回合總標金持續上升，來到1134.65億元，距離4G第一波競標的金額1186.5億元，僅差約50億元，最快今天下午有機會跨過這個門檻。

至於最熱門的3.5GHz頻段今天續飆，來到1118.17億元，單一頻段就已突破千億元門檻，每一單位頻寬價格來到42.47億元；28GHz標金暫時停留在16.48億元，1800MHz持續無人投標。

市場人士指出，這次競標以中華電信與遠傳電信最為積極，兩者互不相讓；台灣大哥大因為已考量與亞太電信「共頻」因素，在競標上不如其他兩大業者「拚命」；台灣之星則為確保5G入場券，也踩住底線，但5家業者合計頻譜需求仍遠大於270MHz的供給量，因此競標僵持不下。依目前局勢看來，競標在總統大選之前應該無法結束。（編輯：張良知）1090109

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