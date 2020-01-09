日月光投控去年第4季營收略減 首季拚持平

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）日月光投控自結去年第4季合併營收新台幣1160億元，季減1.3%，符合預期。法人估今年第1季業績淡季不淡，其中IC封測材料業績季減5%以內，力拚持平。

日月光投控自結去年12月合併營收387.81億元，較去年11月384.56億元微增0.85%，比前年同期369.44億元增加4.97%。

去年第4季日月光自結合併營收1160.23億元，較去年第3季1175.57億元微減1.3%，比前年同期1140.28億元微增1.7%。法人指去年第4季業績符合預期。

累計去年全年日月光投控自結合併營收4131.82億元，較前年2836.41億元成長45.67%。日月光投控2018年4月30日成立，前年度前4月無營收產生。

展望今年第1季營運表現，本土法人報告指出，第1季日月光投控持續受惠邏輯晶片半導體回溫，加上5G業務放量，日月光投控在中國大陸和美系手機晶片大廠封測比重較高，預估第1季IC封測和材料業績僅季減5%以內，力拚持平。

另外，第1季日月光投控測試業務受惠5G測試時間拉長，表現可比業界平均水準佳。

美系外資法人報告指出，第1季台積電7奈米製程可望滿載，後段封裝測試所需凸塊晶圓（Bumping）、覆晶封裝（Flip Chip）和測試需求增加，日月光投控可望受惠。

28奈米晶圓製程受惠無線通訊晶片、有機發光二極體（OLED）驅動IC晶片，以及基地台晶片需求增溫，也有利日月光投控封測表現。

法人預估，日月光投第1季投控業績可超過新台幣1005億元，逼近1009億元，較去年第4季季減13%到14%區間。第1季獲利可超過55億元，逼近56億元，每股純益可到1.3元。

日月光投控將於2月7日舉行法說會，展望今年，法人預估日月光投控整體業績可較去年成長12%以上，整體獲利可超過250億元，上看253億元，每股稅後純益（EPS）可超過5.9元，優於去年EPS 4元。今年獲利可較去年170億元成長47%到48%，拚投控成立來新高。（編輯：張均懋）1090109