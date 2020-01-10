中鋼去年12月營收回神 逼近300億元近4個月新高

（中央社記者潘羿菁台北10日電）中鋼今天發布去年12月營收為新台幣291.03億元，年減12.5%，由於中鋼祭出提貨獎勵制度，衝刺年尾拉出將近300億元，創近4個月新高，展望今年，受惠國際鋼市轉趨樂觀，下游客戶逐漸追量帶動首季上修預估出貨量。

中鋼2019年營收3662.40億元，較2018年衰退8.6%，2019年前11月稅前淨利為138.23億元，較2018年同期衰退53.8%，法人表示，由於去年11月意外出現單月虧損，如今12月營收略回神，是否能夠由虧轉盈，值得觀察。

中鋼先前提到，隨著農曆春節將近，預期下游客戶提貨意願轉淡，規劃在2019年11月中旬起祭出提貨獎勵刺激出貨量，估計12月出貨量有望與11月相當。

如今12月結算出來的數字，中鴻12月出貨量16.8萬噸，比11月的14.9萬噸，成長13%為最多，母公司中鋼則是88萬噸，比11月多5.3萬噸，月增6%。

展望今年營運，中鋼依舊維持樂觀立場，目前美國熱軋鋼品已連續上漲逾百美元，中國與越南也都陸續上漲鋼材，同時台灣又有台商回流推升營建需求增溫，整體鋼市依舊正向樂觀，反映在第1季接單總量部分，目前下游客戶略微追量，帶動首季預估出貨量略上調，整體動能預料在農曆春節後有望明顯成長。（編輯：蘇志宗）1090110