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南山人壽去年12月虧損36億 全年獲利仍創新高

最新更新：2020/01/10 19:36

（中央社記者劉姵呈台北10日電）南山人壽今天表示，去年12月因受新台幣升值及調整部分股票標的，汰弱換強影響，稅後虧損約新台幣36億元，但2019年累計稅後淨利達339億，已創下歷史新高。

南山人壽今天表示，2019年12月合併新契約保費約為90億元，總保費約為404億元，業績主要貢獻來源以意外及健康險（A&H）、保障型商品為主，傳統型期繳商品也持續有穩定銷售量。

南山壽今天公布自結獲利，去年12月單月虧損約36億元，發言人陳正哲表示，主要原因是12月新台幣升值4角，避險成本較高，且為了改善資產體質，調整部分股票投資標的，汰弱換強。

此外，陳正哲指出，為有計畫的調整資產體質，為未來巿場可能的波動預作準備，12月多增提外匯價格變動準備金約20億元，以厚實公司對匯率波動的抵禦能力及提高外匯管理彈性。

儘管12月虧損，但南山人壽表示，2019年獲利目標已達成，累計全年稅後淨利達339億元，較2018年大幅成長28%，全年度獲利也創下歷史以來新高紀錄。

子公司南山產物方面，2019年12月總保費收入達4.97億元，較2018年同期增加20%。其中，個人險簽單保費收入3.87億元，較2018年同期成長22%，主要原因為2018年推出「車禍理賠快速受理」服務，帶動業績成長。（編輯：蘇志宗）1090110

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