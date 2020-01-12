蔡總統高票連任 蔡明興：與中對話現在時機正好

總統蔡英文以史上最高得票數順利連任，富邦金控董事長蔡明興（右2）認為，蔡政府應該趁選後與中國展開對話，現在是很好的時機。中央社記者潘姿羽攝 109年1月12日

（中央社記者潘姿羽台北12日電）總統蔡英文在勝選之夜，對兩岸關係拋出「和平、對等、民主、對話」八字箴言，富邦金控董事長蔡明興受訪時建議，民進黨完全執政，有很好的民意基礎，蔡政府應趁現在與中國展開對話，現在就是很好的時機。

蔡總統11日以超過817萬票的成績，改寫民選總統最高得票數的紀錄，她當晚也在國際記者會上，花了相當大篇幅談兩岸關係，並呼籲對岸當局，「和平、對等、民主、對話」這8個字是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。

蔡明興今天於富邦集團尾牙會前受訪時表示，總統大選結果出爐，民進黨完全執政，應該藉此機會推動更多財經法案，讓台灣經濟更有活力、更國際化。

至於對兩岸關係的期待，蔡明興表示，民進黨取得完全執政，有很好的民意基礎，蔡總統的八字箴言也有「對話」二字，應該趁現在與中國展開對話，選後就是展開對話很好的時機。

蔡明興也說，不一定很快就能達成共識，但大家多溝通，有對話總是比較安全。

此外，蔡明興建議，民進黨執政第二個4年，比較沒有包袱，可以放膽去做；除了財經法案，育嬰政策也相當重要，政府在育嬰、教育、移民政策都需要放寬，因為這些是台灣最大危機，必須特別加強。（編輯：楊凱翔）1090112