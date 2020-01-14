迎5G換機潮 Sony拚旗艦市占成長5成

台灣進入5G元年，Sony Mobile總經理林志遠看好5G旗艦動能，今年目標在Android旗艦手機搶下23%市占，年成長率上看50%。中央社記者江明晏攝 109年1月14日

（中央社記者江明晏台北14日電）台灣進入5G元年，Sony Mobile總經理林志遠看好5G旗艦動能，今年目標在Android旗艦搶下23%市占，年成長率上看50%，但他坦言，電信商如何拉抬5G資費並吸引消費者使用，仍是一大考驗。

林志遠表示，今年是台灣5G元年，Sony將備妥5G手機迎接換機潮，Sony一直傳達創意、技術、娛樂等價值給消費者，集團在電影、遊戲、音樂、家電和專業攝影機等影音能力卓越，今年5G策略上定調Reality和Real-time，意味著更快速地傳達更真實的影音體驗，強調「Sony已經都準備好了」，正摩拳擦掌迎接5G商機。

林志遠說，Sony去年在Android市場新台幣2萬元以上的旗艦價格帶，有15%的銷售額市占，位居第2名，今年看好自家5G產品力，目標希望達到50%的年成長率，至23%的市占。

他指出，Sony預計在今年上半年推出5G手機，旗下高階產品都將支援5G，而去年Sony銷售2萬元以上的高階產品已占整體超過6成，其餘是中高階手機，看好5G帶動下，今年高階占比還會持續提升。

觀察台灣2020年手機市場趨勢，林志遠表示，整體量能可能還不會見到明顯成長，初期的成長動能仍以5G旗艦為主，而中階5G手機也將在今年問世，但電信商如何拉抬5G資費並吸引消費者使用，仍是台灣5G市場一大考驗。

針對5G展望，台灣愛立信技術長辦公室協理李敬偉指出，站在設備商的角度，也希望台灣5G競標盡快落幕，才能盡快開啟5G時代，而愛立信從去年4月至去年底，已在全球布建24個5G商用網路，跨全球4大洲，跨低中高3大頻段，目前均以NA（非獨立主網）架構為主，預估大部分終端都會在2020年上半年出現。（編輯：楊玫寧）1090114