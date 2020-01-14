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iPhone今年新款 傳有5.4吋整合臉部辨識功能

最新更新：2020/01/14 11:43

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）市場關注蘋果今年新款iPhone動向，國外科技網站推測，今年新款iPhone其中可能有5.4吋版本，具備臉部辨識功能，機體尺寸可能與iPhone 8相似。

日本科技網站Mac Otakara報導，根據在美國消費電子大展訪查蘋果（Apple）供應鏈消息推測，蘋果可能針對iPhone 8的升級版本，推出臉部辨識Face ID整合A13應用處理器的設計。

在機體設計部分，報導指出，iPhone 8升級版的機體尺寸可能與iPhone 7相似，接收器的尺寸大概介於iPhone 11和iPhone XS之間。後置鏡頭尺寸可能比iPhone 8版本的設計還要大，而LED閃光燈的尺寸與iPhone 7版本的設計類似。

iPhone 8的升級版螢幕尺寸將擴大到5.4吋，主要是因為採用TrueDepth臉部辨識相機。

國外科技網站MacRumors分析，這代表蘋果今年推出新款iPhone其中可能有具備臉部辨識功能的5.4吋版本。

天風國際證券分析師郭明錤報告預期，今年蘋果將公布5款新iPhone，這5款機種包括4.7吋LCD版、新款5.4吋版、搭配後置雙鏡頭的6.1吋版、後置3顆鏡頭的6.1吋版，以及搭配有機發光二極體（OLED）的6.7吋版。

報告預期，其中蘋果今年將推出支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz頻段的新款5G版iPhone，將區分為支援Sub-6GHz與Sub-6GHz整合mmWave兩款機型，目前Sub-6GHz整合mmWave新款5G版iPhone開發進度如期進行，預計於今年第3季底或第4季初出貨。

在5G版iPhone帶動下，郭明錤預估今年新款iPhone的出貨量約8000萬支到8500萬支，支援mmWave版本的機型出貨占比約15%到20%。

另一方面，市場預期iPhone SE2將在今年3月底上市，分析師預估iPhone SE2的每月出貨量約200萬支到400萬支之間。

從規格來看，分析師預估，iPhone SE2將採用蘋果設計的A13處理器，有64GB和128GB兩種儲存容量機種，大部分外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，預估配備A13處理器與3GB容量的LPDDR4X記憶體。新款iPhone SE2售價約399美元起（約合新台幣1.2萬元）。（編輯：楊玫寧）1090114

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