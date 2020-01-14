億光轉型拚Mini LED 營收占比上看2成

LED封裝廠億光董事長葉寅夫14日表示，很多LED廠都想轉型，億光轉型逐漸脫離以照明為主的領域，把重心轉向汽車、不可見光、電源管理、物聯網等應用及手機感測元件。中央社記者吳家豪攝 109年1月14日

（中央社記者吳家豪台北14日電）LED封裝廠億光董事長葉寅夫今天說，Mini LED（次毫米發光二極體）目前占營收約7%至8%，主要用於背光產品，未來將拓展至汽車、電視等應用，今年Mini LED營收占比有望上看20%。

億光文化基金會今天舉辦歲末感恩餐會，葉寅夫出席受訪表示，美國消費性電子展（CES）看到Mini LED用於電視背光、直立式看板上，今年應該會蓬勃發展。由於電視市場已飽和，要走向更好的畫質，需要求新求變，因此Mini LED用在電視上是必然趨勢；另外在汽車應用上，Mini LED也可望成為主流。

葉寅夫說，以往Mini LED大部分用於看板上，像素間距在1公釐以上；今年的Mini LED應用的像素間距會更小一點，大約在0.6公釐，主要用於汽車、電視和TFT背光產品。

他強調，用Mini LED做背光產品，顯示效果比OLED（有機發光二極體）更好，包括色彩飽和度及亮度等。目前Mini LED占億光營收約7%至8%，主要用在背光產品；由於整體背光產品占億光營收逾20%，未來如果陸續導入Mini LED，今年有機會把Mini LED營收占比提升到20%。

葉寅夫表示，很多LED廠都想轉型，億光的轉型進展還不錯，逐漸脫離以照明為主的領域，把重心轉向汽車、不可見光、電源管理、物聯網等應用及手機感測元件。從CES來看，今年景氣應該不錯。

億光2019年營收達新台幣209.46億元，較2018年減少13.03%；去年前3季每股盈餘（EPS）1.35元，不如2018年同期的1.48元。（編輯：張良知）1090114