金管會新春報喜 2019年金融業獲利創新高

金管會14日下午舉行109年新春記者會，主委顧立雄（中）率領副主委張傳章（左）、黃天牧（右）等人拿起春聯向大眾拜早年。中央社記者王騰毅攝 109年1月14日

（中央社記者劉姵呈台北14日電）金管會主委顧立雄今天表示，2019年金融業稅前獲利達新台幣6341億元，相較2018年成長21.66%，金融三業獲利全創新高；同時，他也揭露2020年有10大推動方向。

金融監督管理委員會今天下午召開「109年新春記者會」，顧立雄表示，回顧2019年全年金融業整體經營情形非常的好，初步預估，2019年金融業稅前獲利達6341億元，其中，銀行業稅前獲利為4071億元，首度突破4000億元大關；證券期貨業稅前獲利565億元，保險業稅前獲利1705億元。三業獲利都創下歷史新高，推升全體金融業也跟著獲利創新高。

此外，2019年台股加權指數較2018年漲幅達23.33%，創29年來新高。

顧立雄說，2019年金管會做了很多事，如推動金融創新、支援實體產業發展、金融商品多元化等，展望2020年，儘管國際經濟情勢仍存有高度不確性，金融業還有很多挑戰需要克服，但今年仍是會鼓勵創新，開放法規，落實普惠金融與接軌國際。

顧立雄指出，2020年將有10大推動方向，較重要的方向包括推動財富管理新方案、擴大台商及國內企業資金調度管道、推動逐筆交易與零股交易、開發金融即時監理系統、強化保險資本能力接軌IFRS 17、強化公司治理、持續推動開放銀行、建置普惠金融衡量指標及整合電子支付與電票條例及保險法相關修正條文等。（編輯：張均懋）1090114

金管會14日下午舉行109年新春記者會，主委顧立雄（中）率領副主委張傳章（左3）、黃天牧（右3）與各局首長出席，拿起寫有「鼠報吉祥興旺年」的春聯向大眾拜年。中央社記者王騰毅攝 109年1月14日