台達8K投影技術東京展演 為奧運商機暖身

（中央社記者韓婷婷台北14日電）台達電積極拓展8K投影新應用，今晚於日本東京森大樓（Mori Tower）舉辦貴賓之夜活動，邀請近百位日本重要客戶與合作夥伴，近距離體驗台達8K投影技術，為東京奧運商機暖身。

台達電子領先全球研發出的8K投影機，以世界最高亮度3萬6000流明獨步全球，推出1年多已獲日本東京奧運商機，並獲2022年北京冬季奧運青睞合作。

台達電創辦人暨榮譽董事長鄭崇華與台達電子董事長海英俊今天均親自出席，與日本頂尖企業代表，以及森美術館理事長森佳子、資深顧問南條史生等貴賓，共同見證台灣企業的科技實力。

鄭崇華表示，台達致力於提供最好、最節能的科技，涵蓋電力電子、自動化和基礎設施等領域，其中深受矚目的8K投影技術能力在工程團隊的堅持下，過去3年快速發展，嘗試與世界一流的博物館、美術館和劇院合作，進行創新展演。

2020奧運將在東京登場，台達日本分公司總經理柯進興表示，預料包括8K視訊顯示和5G通訊技術應用的普及、基礎設施的更新以及城市的重建，都將為整個社會和人們的生活帶來重大變化。台達也積極在這波改變的浪潮中拓展新商機，包括樓宇自動化解決方案、節能照明等都有新進展。（編輯：趙蔚蘭）1090114