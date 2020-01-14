大亞強攻綠能 砸重金打造地面型太陽能電廠

大亞電線電纜董事長沈尚弘（左）14日在大亞成立65周年記者會表示，除看好電纜本業，投資太陽能電廠也可望帶來固定收益，盼成為能源串接的領導品牌；右為總經理沈尚宜。中央社記者潘智義攝 109年1月14日

（中央社記者潘智義台北14日電）政府規劃2025年太陽能裝置量要達到25GW目標，大亞電線電纜董事長沈尚弘今天表示，綠電產業有機會成為下一個台積電，因此除規劃建地面型太陽能電廠外，也鎖定綠能產生、傳輸、儲存到轉換四大面向積極布局。

大亞今天舉行成立65周年記者會，沈尚弘指出，台灣屋頂型太陽能電廠盛行，但就算面積大的工廠屋頂鋪設太陽能板，也只能有幾百萬瓦的裝置容量，因此已取得內政部71公頃大型私人土地的地目變更，規劃建置76MW裝置容量地面型太陽能電廠，是台灣30公頃以上大型私人土地變更成功首例。

他說，大亞去年太陽能裝置量達34MW，太陽能電費營收近新台幣2億元；加計今年將新增的太陽能76MW裝置容量發電廠，大亞預計2020年裝置量可達120MW，每年可創造84000萬度發電量，總投資上看60億元。

政府力推離岸風電、陸域風電、太陽能發電等綠電，沈尚弘評估，由於綠電來源相當多元，未來更需要整合電源管理系統，儲能裝置也十分重要；大亞轉投資聚恆，從事太陽能光電能源系統工程，也投資協同能源，從事儲能微電網系統。

另外，大亞除供應台灣電力公司傳輸電纜、電廠電力電纜之外，也供應太陽能光電傳輸電纜，市占率在台灣名列前矛。

至於離岸風電的海底電纜，沈尚弘透露，原本確實規劃投入，但因建廠成本太高，加上看中的台南安平港土地取得不易，目前暫時擱置計畫，但他強調，大亞仍與外商合作搶進離岸風電的電纜維修市場。

展望未來，沈尚弘表示「審慎樂觀」，他指出政府相當重視能源產業，今年也有許多廠商回流，因此對大亞來說都是機會，未來除電纜本業之外，看好太陽能電廠的固定收益，以及轉投資新創事業，包括與能源有關事業、生技、人工智慧（AI）等。

他也說，雖然美中貿易戰已取得第一階段協議，但美國總統川普、中國國家主席習近平將來能否進一步取得共識還很難說，但電纜價格深受銅價波動影響，大亞銅條廠年產能約5萬噸，銅價由每噸5800美元漲至6280元左右，只能採取避險。（編輯：林孟汝）1090114