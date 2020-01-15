中國排除匯率操縱國 法人：A股回春行情持續

（中央社記者韓婷婷台北15日電）中美兩國即將簽署第一階段貿易協議，加上美國撕除中國「貨幣操縱國」標籤，法人表示，受利多消息激勵，近期人民幣偏強，有助大陸A股回春行情發酵。

美國財政部13日宣布，決定將中國大陸移除匯率操縱國名單，但仍與日本、南韓、德國、義大利、愛爾蘭、新加坡、馬來西亞、越南、瑞士同列為「觀察名單」，移除主因為中國在與美國第一階段貿易協議中做出「避免競爭性貶值」的承諾。

中美雙方將於1月15日簽署第一階段貿易協議前夕，美國財政部決定摘掉中國「貨幣操縱國」（currency manipulator）的標籤，離岸人民幣匯率應聲大漲，13日離岸人民幣自去年7月底後首度升破6.9關卡，14日盤中又續漲突破6.87，創5個半月以來盤中新高。人民幣自去年12月以來就保持升勢，而人民幣的強勢有助外資加速佈局人民幣資產。

中國大陸股市2020年開年來全面大漲，截至14日為止，創業板與深證成指累計漲幅分別為6.92%、5.35%，在全球股市漲幅排名居前，而上證指數也有的1.86%漲幅，並順利站上3100點大關。

國泰中國A50正2 ETF（00655L）經理人游日傑表示，在多消息激勵下人民幣匯價近期表現偏強，對金融市場為正面訊號，市場期待政策紅利利多發酵等各項因素，A股長期投資價值浮現。

除匯率面利好消息外，游日傑表示，大陸本週公布的12月進出口數據大幅優於預期，進、出口年增率各達17.7%及9%，顯示隨中美關係轉暖，前期增稅對出口的影響逐漸降低；加上貨幣與財政政策持續發酵，中國內需市場的結構也有好轉。

游日傑指出，目前大型A股在全球股市中具低基期優勢，觀察近6個月與近3個月全球主要指數表現，陸股漲幅低於其他國家，在全球股市接連創高下，陸股位階明顯偏低，預計隨2020中國經濟進入復甦階段，股市將有補漲上彈的契機。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政則認為，中美先前劍拔弩張的對峙態勢不再，預期美國總統川普在今年11月的總統大選前，為了拉抬自身選情，對於大陸的壓制姿態將持續放軟、放緩，消息面的樂觀預期將使A股等風險性資產再度獲投資人追捧，有利A股持續上攻，回春行情值得期待。（編輯：鄭雪文）1090115