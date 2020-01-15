配合用電大戶條款 綠電憑證交易平台拚2月上路

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）經濟部表示，標檢局已建立綠電憑證交易媒合平台，也擬好憑證收費項目，不過，仍待用電大戶條款、台電綠電分手費等規劃完畢，綠電憑證交易交易平台拚2月上路。

經濟部標檢局長連錦漳今天表示，台灣再生能源憑證（T-REC）制度成功與美國綠色電子委員會電子產品環境評估工具（EPEAT）介接，成為綠色採購的自願性標準電子產品環境影響評估工具。

根據標檢局統計，去年前11月累計通過查核案場為104件，發行憑證7萬5800張，促成憑證交易161案，共4086張憑證。連錦漳說，今年將持續推廣再生能源憑證案場，累計擴展至150個憑證案場、發行憑證張數累計達50萬張。

再生能源憑證價格也備受關注，標檢局組長黃志文說，標檢局僅提供平台供市場交易，不會介入憑證價格，由市場決定。不過，根據平台交易狀況，憑證價格底價為1400元起跳。

黃志文表示，標檢局未來也將向賣方收取憑證審查費，每度綠電新台幣0.003元，每張憑證為1000度綠電，相當一張憑證3元；標檢局也會向買方收取服務費，每張憑證收費0.5元，若以1億度電有10萬張憑證，買方須付5萬元，對業者不會是太大負擔。

標檢局也將向賣方收取案場查核費，費用視案場規模而定，4000元或8000元不等。

立法院會去年4月通過再生能源發展條例修正案，明定用電大戶，應共同參與設置再生能源設備或儲能裝置，也可採用購買再生能源憑證或繳納代金方式代替。不過，經濟部能源局至今尚未公告用電大戶條款子法。

黃志文說，目前綠電憑證交易平台已經準備好了，收費方式完成訂定，不過，還要等工業局盤點綠電需求、綠電業者與台電契約終止的分手費、用電大戶條款，待整體規劃完成後，將正式對外公布，拚2月上路。（編輯：張均懋）1090115