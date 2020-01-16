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台積電去年第4季獲利創新高 每股賺4.47元

最新更新：2020/01/16 14:16
台積電2019年第4季營運表現亮麗，營收與獲利同創單季歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）
台積電2019年第4季營運表現亮麗，營收與獲利同創單季歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北16日電）晶圓代工廠台積電去年第4季營運表現亮麗，營收與獲利同創單季歷史新高紀錄，稅後淨利新台幣1160.35億元，每股純益4.47元。

台積電下午召開法人說明會，公布第4季營運結果。在智慧手機與高效運算（HPC）平台業績同步成長帶動下，台積電單季營收攀高至3172.37億元，季增8.3%，刷新歷史新高紀錄。

台積電7奈米製程比重達35%，10奈米製程比重約1%，16奈米製程比重20%；台積電第4季包括16奈米、10奈米與7奈米先進製程比重合計達56%。

隨著產能利用率提升，台積電去年第4季毛利率攀高至50.2%，表現優於原預期的48%至50%水準，較去年第3季拉升2.6個百分點；單季稅後淨利1160.35億元，季增14.8%，每股純益4.47元。

台積電去年總營收約1.07兆元，年增3.7%，續創歷史新高；全年平均毛利率46%，下滑2.3個百分點，稅後淨利3452.64億元，年減1.7%，每股純益13.32元。（編輯：張良知）1090116

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