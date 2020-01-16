台北市全家福社區海砂屋都更案 開拆動工

（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市都發局今天宣布，臥龍街全家福社區海砂屋都更案，正式拆除動工，未來將興建成地下4層、地上23層的大樓。

台北市都市發展局召開「都更危老2.0─海砂屋更新動能策略暨全家福社區拆除記者會」，局長黃景茂等官員出席。

都發局資料顯示，位於大安區臥龍街272巷路口的全家福社區，在都市更新重建前為5層樓公寓，住戶共80戶；全家福社區在74年完工落成，82年建物出現結構安全疑慮，100年被鑑定為高氯離子混擬土建物，認定是海砂屋。

都發局表示，全家福社區是列管高氯離子混凝土建物，都更期間也曾發生多次天花板崩塌，導致住戶居住安全堪憂。

黃景茂致詞時說，全家福社區都更可成功，除市府與實施者協助外，主要是住戶的團結與溝通，透過成立社區組織，解決住戶各種提問，加速取得住戶參與都市更新意願。

他指出，北市府考量全家福社區同意比例達94%，透過「海砂屋0.968專案」，全力協助審議作業，去年4月先決議修正通過，並在6月核定發布，今年1月16日正式拆除，未來將興建為23層大樓，共130戶。

社區主委林同聲說，全家福社區推動都更十分艱辛，感謝市府及全體住戶和建設公司共同努力，期待北市府可更積極推動海砂屋更新改建，讓其他海砂屋社區也能獲得改善。（編輯：李亨山）1090116