筆電代工廠旺年會英業達壓軸 媒體聚焦全球布局

（中央社記者潘智義台北20日電）台灣5大筆電代工廠其中4家已舉行旺年會，尚未舉辦的英業達選在農曆年台股封關日，也就是今天晚上舉行旺年會，預期全球產業布局仍是媒體關注焦點。

由於美中簽署第一階段貿易協議，中國銷美筆電暫緩加徵關稅，因此產線也無立即自中國大陸撤出壓力，但仁寶、和碩已分別在越南、印尼生產銷美網通產品，筆電代工廠旺年會也都談到全球布局現況。

廣達去年12月即舉行旺年會，董事長林百里暢談人工智慧（AI），未來10年營運樂觀，勝過去30年。為蘋果在印度代工生產手機的緯創，一向不談客戶，今年1月舉行旺年會時，董事長林憲銘指出，印度布局有成，但短期中國大陸仍是重要生產基地。

仁寶董事長許勝雄在旺年會記者會說明，除受關稅影響的網通產品已移往越南廠生產，移動裝置、物聯網（IoT）產品也陸續移到越南廠，筆電產線因暫無關稅壓力，將先以中國大陸生產為主，再逐步移到越南廠。

和碩董事長童子賢在旺年會記者會大談5G、AI、IoT，將帶動整體科技轉換，就是「典範轉移」。和碩並提到全球各生基地都會配合客戶需求進行投資，不但台灣廠會擴充產能，印尼巴丹島網通廠去年底的月產量已超過百萬台，今年再優化，且生產網通以外產品，並將配合客戶到全世界設廠。

和碩與仁寶都在旺年會之際，提到英特爾中央處理器（CPU）極可能缺貨到年底，影響筆電的出貨。

英業達集團旺年會今天將在台北南港展覽館席開510桌，由英業達集團會長葉國一和董事長卓桐華率領集團各公司英業達、英華達、英研智能和無敵科技等高階主管及5千多名員工齊聚一堂，感謝及勉勵全體員工。

英業達集團旺年會今年邀請黃子佼、周明璟擔綱主持，活動內容多元豐富，有英業達集團同仁與公益團體伊甸半音舞集攜手合作的經典演出，延續永續公益、扶持藝文的主軸，實踐對企業社會責任重視。

英業達旺年會眾星雲集，將有郭靜帶來清亮透徹歌聲，還有林宥嘉深情獻唱壓軸登場。今年頭獎獎金新台幣20萬元，將送出總額超過1000萬元以上的獎金。（編輯：楊凱翔）1090120