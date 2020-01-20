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證交所：農曆封關指數創高 盼股市維持榮景

最新更新：2020/01/20 18:16
台灣證券交易所總經理簡立忠20日表示，台股指數創農曆年封關歷史新高，首次收在12000點之上；產業景氣好，盼股市維持榮景。中央社記者潘智義攝　109年1月20日
台灣證券交易所總經理簡立忠20日表示，台股指數創農曆年封關歷史新高，首次收在12000點之上；產業景氣好，盼股市維持榮景。中央社記者潘智義攝　109年1月20日

（中央社記者潘智義台北20日電）今天是台股農曆年前封關日，指數收在12118.71點，台灣證券交易所總經理簡立忠表示，指數創封關歷史新高，第3次收在萬點之上，首次收在12000點之上；產業景氣好，盼股市維持榮景。

台股今天收在12118.71點，上漲28.42點，成交值新台幣1133.15億元。簡立忠說，2020年以來日成交量約1461億元，較2019年的日均量1200億元大增200多億元，盼市場持續熱絡。

由於台股將於3月23日實施逐筆交易新制，投資人下單後隨到隨即撮合，雖然市場關切已習慣程式交易的外資，是否因此擴大買賣，帶動整體台股成交量放大，但簡立忠直言，新制只是交易制度改變，符合國際潮流，且資訊更充足，不論下單交易前後都有資料顯示，至於市況如何，現在並無法揣測。

他進一步解釋，證交所沒有預估實施逐筆交易後，成交量是否增加，但若衡量逐筆交易是否帶動交易量，其實還應考慮稅制，畢竟影響股市成交量因素實在很多。

至於盤中零股交易，他評估，第4季實施的可能較大，而新制也順應證券商提議，從原規劃的每10分鐘撮合一次，調整為每3分鐘撮合一次。

另外，台股農曆年封關有8次收在9000點之上，包括1990年、2000年、2011年、2015年、2017年、2018年、2019年、2020年的農曆年封關日。

證交所指出，2019年第1季因美中貿易戰氣氛緩和，且市場預期雙方將簽訂協議，指數反彈，價漲量增，2月重新站回萬點之上。不過邁入第2季，5月傳出中方對協議內容有意見，美方加徵關稅後，指數大幅震盪回檔，之後台股多隨美中貿易戰消息波動，指數仍力守萬點之上。

台股在2019年第4季之後，因轉單效應及半導體產業好消息不斷，尤其台積電股價大幅揚升，帶動台股第4季台股量增價揚，指數漲幅達10.78%，全年漲幅23.33%。（編輯：林孟汝）1090120

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