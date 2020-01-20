邁入新一屆立法院會期 財政部續推3大法案

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）盤點新一屆立法院會期重大法案，財政部長蘇建榮表示，配合大法官釋憲將進行土地稅法修正，並續推稅捐稽徵法修正；至於汽車零組件降稅，經濟部現正與業者協調，是否願意降價回饋。

對媒體問及520後是否續任，蘇建榮回應，尊重安排，但只要還在位置上，就會盡力做好該做的事情。

財政部今天舉辦「2020年新春記者會」，盤點將於新一屆立法院會期處理的3大主要法案，此外，財政部同意證交稅權證避險稅率由千分之3降至千分之1，但何時修法要看主管機關金管會態度。

蘇建榮說，配合大法官第779號解釋，為解決非都市土地編定為交通用地並指定為公共設施用地，買賣不可免徵土增稅違憲的問題，財政部持續在研議進行土地稅法修正。

另外，去年提出的稅捐稽徵法修正草案，因立法院屆期而不續審，將於新會期重提，持續推動；修正內容包括放寬一次被補徵鉅額稅款者可申請分期繳稅，期限最長不可逾3年，將逾期繳納稅金的滯納金計算週期，由「每逾兩日」加徵1%，延長為「每逾3日」，以及拉高逃漏稅罰金、刑責，對情節重大者加重處罰。

同時，蘇建榮指出，攸關9項汽車零組件關稅是否調降的海關進口稅則，目前財政部版草案仍在進行法制作業當中，之後就會報行政院核定，不過，由於先前行政院於召開協調後指示，盼車商應配合降價回饋消費者，因此目前正在由經濟部與業者方面協調。

在公股管理方面，蘇建榮說，第1個目標是持續發展公股銀行的第二獲利引擎，不要只靠銀行業務賺錢，希望更多元化；第2個目標則是順利完成年中的合庫及彰銀改選，目前正積極準備，一定會維護公股權益。（編輯：林孟汝）1090120