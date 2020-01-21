傳赴越南設生產基地 和碩：仍在評估

（中央社記者潘羿菁台北21日電）外電消息指出，代工大廠和碩擬在越南北部尋覓新廠區，作為分散風險戰略目的，對此和碩回應，公司確實持續觀察東南亞投資環境，不過現階段還在評估過程中，並未正式拍板決定。

和碩若一旦確定落腳越南，將是和碩在東南亞第二個據點。和碩第一個東南亞據點位於印尼巴淡島，並在去年6、7月正式投產，主要生產網通產品。

儘管和碩低調，不過和碩董事長童子賢在去年11月曾提過，和碩在東南亞產能不可能集中在印尼巴淡島，主要是腹地與人力不足，未來兩年可能會聽到和碩在談越南與印度等其他區域，但究竟要去哪裡設新廠，還得跟客戶討論達成共識。

當時和碩總經理廖賜政也說，因應美中貿易戰等大環境變動，位於印尼巴淡島屬於簡單組裝，目前正在評估越南與印度投資計畫，增加生產區域彈性化。

媒體引用彭博報導，消息來源指出，目前和碩已經鎖定在越南北部規劃新廠區；對此和碩並未否認，僅強調現階段仍在評估，尚未正式拍板定案。

不僅是拓展代工本業，和碩積極跨入設計領域，媒體報導，日前攜手中環集團，針對中環旗下威秀影城頂級影廳MUCROWN開發設計，和碩集團共有兩大設計團隊，包括和碩設計與和碩聯合設計。

和碩設計團隊曾經參加2016年文化部所帶領台灣文創品牌參與「法蘭克福春季消費品展」，當時和碩設計團隊的作品「打氣燈POOH」，被大會的趨勢導覽團辦理單位「ILS」選入TOP 5，並在激烈的角逐中獲選為冠軍。（編輯：張均懋）1090121