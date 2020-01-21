美中石化廠新產能開出 台塑：危機就是轉機

（中央社記者潘羿菁台北21日電）台塑集團總管理處今晚舉行暮年會，總裁王文淵仍舊當個「沉默」的領導人，總管理處總經理林善志表示，美國與中國石化同業開出新產能，對台塑仍是挑戰，不過危機即轉機，台塑將鍛鍊自身競爭力突破困境。

台塑集團總管理處暮年會進入最後一場，今天共舉辦86桌、參與員工數為1023人，預計總發放獎金新台幣203萬元，今年總裁獎依舊為10萬元。2019年度集團總營收2.03兆元，較前年度衰退14.6%，稅前利益2074億元，年減43.7%，主要是獲利貢獻逾7成的台塑四寶2019年動能熄火所致。

林善志表示，去年對台塑企業是多變、艱辛與困難，年初油價緩步上漲，經濟展望看似不錯，未料去年5月油價走跌以及美中貿易戰，直接衝擊到企業營運。

僅管台塑集團去年業績不如預期，但是林善志強調，去年在王文淵與管理中心常務委員的同意下，調整企業年終獎金計算公式，新制讓員工領到4.94個月，若用舊制僅3.14個月，此外，總裁基於體恤慰勞員工的心情，額外加發2萬元紅包，總計今年年終獎金達到5.42個月，「跟外面比較，已經讓人家非常羨慕，我們是非常幸福企業」。

展望未來，林善志說，美國與中國石化同業大幅開出新產能，將是台塑一大挑戰，但是危機就是轉機，自立自強才能突破困境，作為總管理處的任務，將要落實各項工作任務，鍛鍊自身競爭力，包括協助差異化高值化，或是藉由人工智慧（AI）議題優化製程。（編輯：張均懋）1090121