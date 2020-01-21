彰銀私募股補辦公開發行 業界：台新金布局改選

（中央社記者吳佳蓉、劉姵呈台北21日電）彰銀2005年發行私募特別股，最終由台新金取得，並於2008年轉為私募普通股，彰銀今天發布重訊，將就這筆私募普通股與近年產生的配股，補辦公開發行；業界人士解讀，台新金此舉可能為董監事改選布局。

彰銀2005年6月間以私募公開競標方式辦理現金增資案，共發行14億股特別股，最終由台新金控以新台幣365億元取得彰銀22.5%。

彰銀表示，台新金日前提出申請，在當年取得的私募特別股已於2008年轉為私募普通股前提下，想將這筆普通股與近年的無償配股所取得的股份，補辦理公開發行；由於這筆私募普通股從交付日起算已滿3年，符合證券交易法及發行人募集與發行有價證券處理準則規範，因此於近日召開董事會，決議通過其申請。

對此，台新金表示，因私募股份無法於公開市場買賣，且台新金對於彰銀案「可進也可退」的態度從未改變。如果政府同意台新金合併彰銀，台新金可透過必要程序完成與彰銀合併；如果要台新採退場的方式，則台新金所持有的彰銀股份，就要先經過「補辦公開發行及申請上市」的程序，才可在公開市場買賣。

另一名金融業者則解讀，彰銀即將於今年進行改選，隨龍巖大賣彰銀持股，退出經營權之爭，近半年泛公股及台新金兩方陣營均不斷進場加碼、增加持股；台新金釋出私募特別股與近年配股於公開市場買賣，推測可能是為董監事改選布局，增加籌碼。（編輯：張均懋）1090121