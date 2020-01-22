大立光砸16.6億元建新廠 春節後動工

（中央社記者韓婷婷台北22日電）大立光因應產能供不應求，今年積極投入興建新廠房，其中位於台中工業區一塊4200坪土地已確定委由德昌營造興建，建廠金額約新台幣16.6億元，預計第1季動工。

大立光今天公告，位於台中市台中工業區（西屯區安和段234地號），占地4200坪的新廠房營建工程將委託德昌營造興建，自地委建工程總金額為16.6億元，新廠興建工程預計在第1季動工，產能最快2023年開出。

大立光2018年在台中精密機械園區完工的二廠，在2019年年底已滿載，台中工業區內新購入的4處土地及廠房中，已有一處現有廠房用於擴充用塑膠射出產能，其餘3處為可建廠土地。

大立光執行長林恩平日前指出，目前有4200坪、7400坪及3500坪3筆土地規劃建廠中，其中2017年購入的4200坪土地及2019年1月購入的3500坪土地已通過審查，除了4200坪土地在今年第1季動工外，7400坪建廠土地預計下半年動工。

至於另一塊3500坪建廠土地，由於現址尚有租約且由廠商使用中，預計2021年動工。（編輯：張均懋）1090122