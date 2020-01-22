科達攜手海悅推建案 搶攻首購族市場

科達機構攜手海悅國際將在今年首推案，科達機構董事長賴建程看好房市仍是以自住首購族為主力買盤。中央社記者潘羿菁攝 109年1月22日

（中央社記者潘羿菁台北22日電）房仲兼建商的科達機構攜手代銷龍頭海悅國際，雙方合資成立海研建築，今年在新莊推案，合計總銷金額約新台幣30億元，科達機構董事長、海研總經理賴建程表示，目標搶攻首購族市場。

科達機構今天舉行歲末年終尾牙席開40桌；科達去年將關係企業整合在集團內，包括房仲事業群「科達房屋」、旅行社事業群「科達假期」與建築事業群「科達建築」，房仲事業群每年買賣交易額為25億至30億元，旅行社每年營業額破上億元，至於科達建築先前推出日日東森建案，現已完售，預計會在明年上半年完工交屋。

為搶攻預售屋市場，科達日前與海悅國際合資成立海研建築，科達持股3成、海悅7成，賴建程說，科達是以中古屋起家，目前整體房市還有包含預售屋，這塊市場是科達相對陌生領域，才會攜手海悅共同布局。

海研建築今年將規劃兩案，首季預計推出「新莊海悅花園」，緊接著第3季在桃園機捷A3新北產業園區站推出第二案，兩案總銷金額各自為15億元。賴建程表示，目前房市仍是以自住剛性、年輕族群為大宗，上述兩案總價也會貼近年輕人負擔的範圍，約落在1000萬元至1700萬元間。

展望今年房市走勢，賴建程相當樂觀，他認為，去年建商購地量為近10年新高，顯見房市漸暖，交易量可望如同最近近3年皆以5%至8%增幅、1萬至2萬棟移轉量增加趨勢，若此趨勢不變，估計在2020至2023年交易量將放大，預期3年後有機會挑戰35萬棟移轉棟數。

此外，去年因應台商回流、剛性需求購屋潮帶動科達房屋業績年增逾20%，為獎勵員工，今年針對房仲業務人員大手筆發出16個月以上業務獎金，換算幾乎每位房仲年薪破百萬元，至於科達機構行政與幕僚單位年終獎金約落在1至2個月。（編輯：趙蔚蘭）1090122