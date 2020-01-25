台積電股東豬年開心賺整年 鼠年晶圓代工股有期待

（中央社記者張建中新竹25日電）台積電2019年營收約新台幣1.07兆元，刷新歷史紀錄，股價也迭創新高，讓股東在豬年大豐收。展望金鼠年，台積電營運可望持續攀高，聯電與世界先進也將同步改寫歷史新高紀錄。

晶圓代工廠台積電（2330）2019年營運倒吃甘蔗，上半年雖受美中貿易戰與產業鏈去化庫存影響，但下半年隨著貿易戰趨緩，客戶蘋果（Apple）與華為需求暢旺，7奈米出貨高度成長，推升台積電業績逐季創高。

台積電2019年第4季營收首度突破新台幣3000億元關卡，達3172.37億元；去年總營收逼近1.07兆元，年增3.7%，再創歷史新高。

隨著5G市場急遽升溫，法人看好，台積電7奈米與5奈米成長可期，不僅聯發科（2454）7奈米製程與華為5奈米製程需求強勁，台積電還可獨拿蘋果（Apple）5奈米A14處理器訂單，2020年營收可望續創歷史新高。

台積電豬年不僅發放2018年股利每股8元，還陸續於2019年10月17日及2020年1月16日發放2019年第1季和第2季股利每股2元及2.5元。台積電股東豬年僅是股利每股就領了12.5元。

台積電挾製程技術領先優勢，晶圓代工龍頭地位穩固，未來營運前景看俏，吸引外資不斷加碼，推升台積電股價屢創新高價，豬年股價大漲超過5成，讓股東大豐收。

聯電（2303）與世界先進（5347）2019年營運表現相對遜色，營收分別衰退2.02%及2.22%，豬年股價漲幅也小於台積電。

不過，聯電於2019年10月取得日本12吋晶圓廠三重富士通半導體所有股權，世界先進收購格芯（Global Foundries）新加坡8吋晶圓廠，也順利於2019年12月31日完成交割。

聯電與世界先進2020年在收購效益發酵下，營運可望同步邁入新一波成長期，繳出亮麗成績單，年營收將可同創歷史新高紀錄，兩公司股價在金鼠年能否反映業績題材，股東們抱持高度期待。（編輯：張良知）1090125