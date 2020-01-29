金鼠年 台股投資跟著GPS走

（中央社記者韓婷婷台北29日電）台股走過豐收的金豬年，邁向金鼠年，法人普遍預期景氣可望轉佳，企業獲利回歸正成長。台股產業投資可跟著「G.P.S」概念股，聚焦在5G、印刷電路板（PCB）及半導體（SEMI）3大產業。

豬年在美中貿易戰影響下，全球經濟成長放緩，不過資金行情及轉單效應推升台股表現亮眼。展望金鼠年，法人看好資金行情將延續，在全球及美國經濟景氣改善、企業獲利動能提升下，股市可望反映景氣好轉，但有可能受到武漢肺炎疫情影響。

野村投信表示，全球經濟成長持續受到美中貿易戰影響，不過因去年低基期及廠商積極調整製造基地，預估2020年市場能夠恢復正成長。

此外，台股本益比約為18倍，股價淨值比約為1.75倍，評價面合理未過熱。受到景氣溫和擴張支撐，持續正向看待台股，選股仍為勝出關鍵。

就產業面觀察，兆豐投信表示，產業利多包括，轉單效應發酵、5G發展趨勢、手機換機潮、規格提升效益、台積電業績發展樂觀、蘋果銷售量可望改善等。

兆豐投信指出，台積電大動作提高資本支出，擴大7奈米產能、加速5奈米布建，並預告2020年資本支出仍將維持高檔，暗示訂單能見度高，也闡明半導體產業機會仍佳；其中包括記憶體、5G手機相關、功率放大器、PCB產業等產業都有不錯的機會。預期2020主流將是G.P.S概念股，G代表5G相關，P代表PCB相關，S則代表SEMI半導體相關。

日盛投信表示，FED預防性降息終止，美國景氣、獲利等待回升，去年貿易戰致各國景氣走弱，台灣受惠轉單相對強勢；5G應用等商機將逐漸擄獲市場目光，受惠5G滲透率的提升，PCB將迎來數倍的潛在商機；手機檢測廠已看到2020年5G手機將明顯放量，半導體、零組件、封測全面受惠。

台新投信指出，5G將帶來下一波科技創新商機，先進製程與軍備競賽將擴大5G需求；5G規格的換機需求，進一步帶動材料與零組件的出貨，5G發展使IoT與ADAS等科技成為真實。

安聯投信認為，電子股仍將是金鼠年盤勢主流，5G世代來臨，可望帶動新一波換機潮，也來到iPhone改版較大的循環週期，iPhone供應鏈及5G架構下的雲端伺服器、繪圖卡與Mini-LED都是可以留意的題材。

不過，法人也提醒須注意美中貿易談判變數，影響經濟下行風險，英國脫歐事件、各國央行政策風向變化及川普挑起的地緣政治風險，都可能讓全球股市及台股出現較劇烈的震盪。（編輯：張良知）1090129