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武漢肺炎 安倍晉三：有必要讓台灣參加WHO
首頁 / 證券

防疫優先美容SPA暫緩 生技股表現兩樣情

最新更新：2020/01/30 11:07

（中央社記者韓婷婷台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，防疫升級，民眾盡量減少外出，包括美容SPA預料也先暫緩，造成生技股今天開盤表現兩樣情，醫材、疫苗、保健食品強勢表態，美容SPA等相對弱勢。

武漢肺炎衝擊，台股大盤今天受到影響，一度大跌逾600點，科技股成重災區，防疫、宅經濟等相關個股則成為短線資金轉戰的避風港。除了口罩、耳溫槍、清潔劑、不織布等直接受惠的防疫族群外，資金也外溢至部份生技股。

觀察今天生技股表現，表現相當分歧，醫材類血壓、體溫量測醫療產品的優盛、易威、合世生醫、豪展等均亮燈漲停。

生產個人衛生、健康保健等用品的中化生、美吾華、杏輝、中化生、健喬、寶齡富錦、國鼎等都有表現，疫苗相關的高端疫苗、國光生、康聯，研發流感抗病毒新藥的太景*-KY均一度亮燈漲停。

另外，醫材相關通路的杏一、大樹也都逆勢開高。主要研發銷售愛滋病藥的中裕漲幅也在2%以上。

生技股中表現較弱勢的則有美容SPA概念的麗豐-KY、佐登-KY，生產膠原蛋白、玻尿酸的雙美、科妍，隱型眼鏡的金可-KY、晶碩、精華、眼科的大學光等表現相對弱勢。（編輯：鄭雪文）1090130

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