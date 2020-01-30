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首頁 / 產經

台股盤中重挫600點 國安基金：正常補跌勿恐慌

最新更新：2020/01/30 11:46
春節期間美股下跌，加上武漢肺炎疫情擴散衝擊經濟信心，台股30日鼠年紅盤跳空開低、暴跌逾540點，失守季線11762點，並摜破11600點大關。中央社記者王飛華攝 109年1月30日
春節期間美股下跌，加上武漢肺炎疫情擴散衝擊經濟信心，台股30日鼠年紅盤跳空開低、暴跌逾540點，失守季線11762點，並摜破11600點大關。中央社記者王飛華攝 109年1月30日

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）台股鼠年開紅盤，上午盤中一度暴跌逾600點，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，武漢肺炎造成市場心理壓力，加上台股多天沒開盤，今天補跌為「能量正常釋放」，正密切關注盤勢，呼籲投資人不要恐慌。

阮清華說，受武漢肺炎疫情擴散影響，農曆期間國際股市大多下挫，台股因連假多天沒開盤，今天開紅盤便出現補跌效應，為市場正常反應。觀察歐美股已恢復上漲，日、韓股市前幾個交易日也止跌走升，今天再度下跌，但跌幅已有收斂，後續如何，國安基金會密切注意國際盤勢發展。

阮清華強調，回到台股方面，國內經濟基本面仍相當穩健，主計總處日前上修今年經濟成長率至2.73%，加上台商資金回流、對台投資增加及轉單效應，帶動內需表現，經濟處於非常好的階段。

阮清華認為，受個別事件及補跌效應影響，預期這幾個交易日台股波動較大，但是短空長多，因為回歸到經濟基本面，台灣表現仍舊穩健；呼籲投資人要有信心，不要過於擔心或恐慌。

阮清華表示，國安基金會密切注意國際情勢及台股變化，若有不理性下跌，資金大幅移動、投資人信心渙散等情形，會視需要召開臨時委員會，討論是否進場護盤。（編輯：楊凱翔）1090130

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