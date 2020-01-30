外資賣超台股177.96億元 減碼金融蘋概股

（中央社記者吳家豪台北30日電）外資及陸資今天賣超台股新台幣177.96億元，減碼標的以原油指數股票型基金（ETF）、蘋果概念股、金融股為主；投顧看好先進製程受惠者、資料中心、5G等科技股及台商回流概念股。

武漢肺炎疫情衝擊投資人信心，春節期間國際股市修正，台股鼠年紅盤跳空開低補跌，指數終場帶量重挫696.97點，創下台股史上單日最大跌點，終場收在11421.74點，跌幅5.75%，成交值新台幣2754.15億元。

自營商今天賣超58.13億元，投信賣超27.79億元，外資及陸資賣超177.96億元；三大法人合計賣超263.88億元。

觀察外資賣超前10名個股，其中7個是金融股，包括開發金賣超近2.4萬張、元大金賣超2.36萬張、新光金賣超2.33萬張、永豐金賣超2.2萬張、國泰金賣超2.12萬張、中信金賣超1.86萬張，分別排在第3至8名。

由於武漢肺炎疫情影響國際油價走勢，外資賣超第1名是連動西德州輕原油的元大S&P原油正2，今天賣超5.83萬張。權值電子股也成為外資提款機，台積電、鴻海分別賣超2.72萬張、1.85萬張，排在第2、9名。第10名則是己內醯胺（CPL）大廠中石化，賣超1.81萬張。

自營商賣超前3名依序為元大S&P原油正2、元大高股息、陸股連動的元大滬深300正2，分別賣超13.91萬張、10.5萬張、2.84萬張。

投信主要減碼電子股，賣超前3名依序為京元電子、台積電、華通，分別賣超2543張、1955張、1527張。

永豐投顧分析，農曆春節封關期間國際半導體、科技類股展望仍佳，短線雖受武漢肺炎疫情影響部分供應鏈生產，但長線趨勢仍看好，首選產業趨勢循環持續向上的先進製程受惠者、資料中心、5G等科技類股。

永豐投顧進一步指出，可能因武漢肺炎疫情而面臨停工衝擊的產業以汽車、光通訊為主，其次是部分印刷電路板（PCB）與電子零組件廠商。可能因疫情而產生需求的產業包括旅遊、航空、餐飲、醫美、百貨。

元大投顧表示，武漢肺炎造成中國大陸廠商開工時間延遲，預期台商回流台灣設廠趨勢將持續，看好台商回流相關產業，建議回檔低接如營造、建材、土地資產等。（編輯：張均懋）1090130