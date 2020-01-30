房市回溫 房貸餘額年增率創近9年半新高

（中央社記者潘姿羽台北30日電）中央銀行今天公布2019年12月房貸餘額為新台幣7兆4125億元，由於房市穩步回溫，加上農曆年前是傳統購屋旺季，房貸餘額不只較11月大增564億元，年增率6.24%，更創下2010年8月以來最大增速。

央行官員表示，民眾若有購屋計畫，傾向在農曆年前完成交易，加上房市穩健成長，兩大因素加持，使得去年底房貸餘額顯著增加。

去年底不只房貸餘額勁揚，12月建築貸款餘額也續攀至2兆944億元，月增326億元，年增幅持續擴大，來到12.71%，續創2011年12月以來的新高紀錄。

央行官員指出，房市交易回溫有助於強化建商信心，除了持續推新案，也可能針對餘屋加強促銷；此外，台商回流的議題發酵，建商看好台商後續投資行為帶來的商機，可能會搶先布局工業用地、廠房等開發計畫，這些都會帶動土建融、週轉金等需求。

房市穩步回溫，又有台商回流、海外資金匯回等議題加持，央行總裁楊金龍及理事均十分關注市場動態，不只楊金龍日前曾於記者會公開表達立場，將密切關注金融機構不動產授信風險控管情況，以維持金融穩定，央行理事也都在會中熱烈討論房市價量及風險性等議題。（編輯：蘇志宗）1090130