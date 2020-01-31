亞諾法將開發武漢肺炎病毒抗體 股價飆漲停

（中央社記者韓婷婷台北31日電）亞諾法今天宣布將使用自主開發的快速DNAx Immune技術平台，製備中國大陸新型冠狀病毒抗體。受惠此消息激勵，亞諾法股價由盤下急拉攻上漲停價位30.15元。

近期在中國大陸武漢爆發的新型冠狀病毒感染引發的肺炎，因人傳人的可能性，今天由世界衛生組織（WHO）宣布，武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

亞諾法今天表示，目前尚無中國大陸新型冠狀病毒的優質靶向抗體，因新型冠狀病毒完整基因序列已於2020年1月11日公開發布，亞諾法DNAx抗體可直接針對冠狀病毒基因序列作為抗原進行免疫，用以靶向特定病毒抗原。

運用此技術產製的冠狀病毒抗體將可供為國際社會用於醫療診斷、治療性質的單株抗體與病毒疫苗的開發。

亞諾法今天股價開低一度下跌逾4%，來到26.3元，隨後在傳出將以自主開發的技術平台製備中國大陸新型冠狀病毒抗體，股價快速由黑翻紅直攻漲停價30.15元，終場成交量擴大至2446張，漲停委買未成交張數達2715張。（編輯：張良知）1090131