6家上櫃公司獲利衰退 董事酬金卻增加

（中央社記者韓婷婷台北31日電）櫃買中心今天公布上櫃公司2018年度第2階段董監酬金實際支領情形，穩懋依舊是冠軍，每位董事平均領新台幣826餘萬元；不過有6家上櫃公司稅後損益較2017年減少，董事酬金卻增加。

砷化鎵代工大廠穩懋去年董事酬金就破千萬，今年低於千萬，不過加計兼職酬金年薪一樣超過3000萬元。穩居上櫃公司冠軍，第2名為環球晶，董事酬金約825萬元，加計兼職酬金1617萬元；第3名為龍巖的733萬元，加計兼職酬金也破千萬，約1189萬元。

其餘4至10名分別為聖暉、中美晶、勝麗、橘子、欣銓、日盛金及譜瑞-KY。

另外，統計有金穎生技、高端疫苗、逸達、台星科、富驊與茂迪6家上櫃公司稅後損益較2017年減少、但董事酬金增加。

各公司說明。金穎生技稅後損益年減63%、董事酬勞年增162%；針對稅後損益與董事酬金變動關聯性，金穎生計指出，依公司章程規定，董事執行職務報酬，不論盈虧，依參與程度、貢獻並參酌同業水準支付。盈餘分派的董事酬勞則依公司章程，以當年度獲利提撥不高於3%。

高端疫苗稅後損益年減39%、董事酬勞年增37%，高端疫苗表示，為新藥研發公司，目前仍為虧損階段並未提列董事酬勞，所支付董事酬金依公司整體營運參與程度及貢獻價值考量，而給予合理報酬，其餘為獨董車馬費，尚屬合理。

逸達稅後損益年減39%、董事酬勞年增37%，逸達表示，年度酬金與總額占稅後損益比例低，與稅後損益及經營績效無關且不具風險性。

台星科稅後損益年減54%、董事酬勞年增47%，台星科表示，董事報酬，依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌業界水準議定，董事執行職務，不論營業盈虧，得支給報酬，董事報酬為實際反應其責任負擔與市場薪酬水準。

富驊稅後損益年減37%、董事酬勞年增87%，富驊表示，因為2017年沒有發董監酬勞。

茂迪稅後損益年減39%、董事酬勞年增37%，茂迪表示，2018年未獲利，故未發放董事酬勞，唯董事報酬為固定金額，依公司章程，董事執行其職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬依其對公司貢獻價值，參酌同業通常水準支給。（編輯：黃國倫）1090131