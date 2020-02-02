湖北台廠延後復工 分析師：PCB廠不至於斷鏈

（中央社記者江明晏台北2日電）武漢肺炎疫情延燒，湖北省為風暴中心，市場憂PCB產業斷鏈，但相關廠商均有因應對策，分析師指出，其他地區產能可支援外，目前淡季稼動率不高，但個別公司2月營收恐受影響。

武漢肺炎疫情擴散，風暴中心的湖北省近年來是台灣PCB大廠在中國的主要生產基地之一，包括欣興、健鼎、楠梓電轉投資的滬士電、定穎、台光電等皆在此設廠，均配合中國官方政策延後復工。

兆豐國際投顧協理黃國偉認為，PCB產業應不至於發生斷鏈情況，除了許多廠商都在不同地區設廠，可互相支援外，目前本就是淡季，稼動率不高，縱使停產其他工廠也能補上產能，對產業影響較小，但可能衝擊部分公司2月營收，疫情影響是否會延續到3月，市場密切觀察。

健鼎生產據點分別位於江蘇無錫及湖北仙桃，目前並無員工感染，各廠區已啟動應對措施，包括進廠前量測體溫、宣導健康衛生需知，以因應接下來的疫情挑戰。

健鼎表示，目前首季正處淡季，本就因春節影響工作天數減少，加上客戶端需求自高峰下滑，此時稼動率本來就低，而江蘇廠產能約占80%，估10日復工，仙桃廠則預估13日或15日可復工，若疫情擴大，江蘇廠可調度支應，對客戶供應可維持，因此整體觀察，除了開工延後少10日左右的營收外，市場產能供應應無虞。

定穎生產據點分別位於江蘇省昆山市及湖北省黃石市，目前無員工感染；黃石廠除要求佩戴口罩以及測溫外，外來人員不許進入，離開公司的人員暫時不可返回，直到進一步通知。

定穎指出，黃石廠占總營收約30%，大年初一就開始生產，目前仍有70%人力，估計對產能不會有影響，但物流狀況是不確定因素，後續會再進一步觀察。

欣興生產據點分別位於蘇州、昆山、深圳及湖北黃石等地，黃石廠去年下半年產值營收約占3至5%；中國地區營收約占30至36%。

欣興指出，黃石廠配合防疫工作，自1月29日起停工，待交通及人員流通管制解除後恢復生產，延遲復工期間將協調其他廠區支援生產相關事宜，以降低對客戶的影響。其他廠區則將依照法定假期規定以及地方防疫狀況，機動調整生產排配。

台光電生產據點分別位於江蘇昆山，廣東中山及湖北黃石，目前並無員工感染，中國各廠區暫均維持春節期間留守值班的必要人力機動調整生產計劃，除非當地地方政府另有規定，均暫延至2月10日始全面復工。（編輯：鄭雪文）1090202