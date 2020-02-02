口罩假日產量少 經部：人力缺口靠國防部幫忙

（中央社記者潘姿羽台北2日電）週末兩天休假日，不少民眾跑了許多通路購買口罩卻未能如願，經濟部坦言，這兩天口罩生產量確實較少，但已有不少製造商採取全天候輪班生產方式製造口罩，後續國防部也會動員後備軍人來幫忙。

經濟部晚間於臉書發文表示，2月1日、2日週末兩天的口罩生產量真的比較少，主要原因是很多口罩製造商年假時就開工，一直工作到現在，勞工週末兩天實在需要陸續休假，因此今天跟明天晚上之後，抵達超商、藥局通路的口罩數量，確實會比較少。

不過經濟部強調，口罩分配公開透明，2月1日物流到工廠收到267萬片口罩，其中72萬片供指揮中心防疫使用，195萬片提供超商與藥局等通路販售。

2月2日，物流到工廠收到156萬片口罩，加上日前到貨晚而來不及出貨的33萬片，共有189萬片口罩；其中58萬片供指揮中心防疫使用，131萬片提供超商與藥局等通路販售。

經濟部表示，已經有不少製造商採全天候輪班生產的方式製造口罩，但還有一些廠商需要協助；有關後續加班的人力缺口，以及全天候輪班生產所需的新增人力，經濟部非常感謝國防部，接下來會協助動員後備軍人來幫忙。（編輯：張良知）1090202