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美股重挫陸股開盤 法人：台股恐回測半年線

最新更新：2020/02/03 08:23

（中央社記者張建中台北3日電）武漢肺炎疫情蔓延，全球經濟前景蒙上陰影，美股重挫，這次疫情風暴中心中國大陸的股市今天開盤，法人預期，陸股可能補跌，台股恐受影響，回測11275點半年線。

世界衛生組織（WHO）將源自中國湖北省武漢市的2019新型冠狀病毒列為「國際關注公共衛生緊急事件」，美國國務院隨即將赴中國旅遊警示提升到最高的第4級，全美3大航空公司已停飛往返中國的班機。

隨著武漢肺炎疫情延燒，市場恐慌氣氛升高，衝擊道瓊工業指數1月31日（上週五）收跌603.41點，跌幅2.09%，收在28256.03點，為5個多月來最糟單日表現；標準普爾500指數跌58.14點，跌幅1.77%，收在3225.52點；那斯達克指數跌147.996點，跌幅1.59%，收在9150.938點。

國內外產業訊息方面，市場憂心印刷電路板（PCB）產業恐因武漢肺炎疫情影響出現斷鏈，不過，分析師認為，相關廠商均有因應對策，其他地區產能可支援外，目前淡季稼動率不高，但個別公司2月營收恐受影響。

記憶體控制晶片廠群聯董事長潘健成指出，中國競爭對手目前因武漢肺炎防疫都停工，群聯可趁機擴大全球市占，對營運反而可能有利。

據經濟日報報導，武漢肺炎疫情打亂面板供應鏈，面板關鍵零組件偏光板因近4成產能在大陸，受大陸多地延後開工、交通管制影響，偏光板供應告急，針對緊急備料需求，供應商要求透過加價或現金交易方式拿貨。台灣偏光板廠以誠美材、明基材兩家業者為主。（編輯：楊玫寧）1090203

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