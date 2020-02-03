電價穩定基金助台電由虧轉盈 估挹注後僅剩22億

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台電因去年大幅改以天然氣發電，去年虧損新台幣147億元。不過台電估算，電價穩定準備基金將挹注412億元，將由虧轉盈至265億元；按台電估算，電價穩定基金恐剩22.5億元。

台電發言人徐造華表示，電價穩定準備實際提撥金額要由電價費率審議會決定，台電無法對此回應。

為了避免受國際能源價格影響，導致台灣電價大幅波動，經濟部設置電價穩定基金以穩定電價，電價公式保障台電合理利潤為3%至5%，若台電為累虧待彌補，利潤上限為5%。

根據台電財報，去年電業虧損204億元，扣除業外收入後，稅前虧損147億元。台電發言人徐造華表示，台電累積虧損達758億元，以電業利潤應為5%計算，預估電價穩定準備收入將挹注412億元，去年度稅前盈餘應為265億元。

電價穩定準備基金餘額一度達828.7億元，去年提領後餘額剩434.5億元。若台電今年再度提領412億元，電價穩定準備僅剩下22.5億元，電價穩定準備恐面臨耗盡。對此，徐造華僅說，電價穩定準備實際提撥金額要由電價費率審議會決定，台電無法對此回應。

徐造華指出，燃料價格占成本約4成，去年台電大幅度減少燃煤用量、增加天然氣發電，且天然氣價格較往年相對偏高，價、量齊揚也增加台電成本，台灣電價連續3次凍漲、去年整年電價並未調整，是導致電業虧損的主要原因。

電價費率審議會將在3月召開，台電是否爭取調整電價，他說，台電會提出燃料價格、台灣用電狀況等資訊，電價調整與否仍要由委員會決議。（編輯：黃國倫）1090203