房市熱絡 十大代銷接案量200億元起跳

（中央社記者潘羿菁台北4日電）數字科技首度統計國內代銷業接案量，以2019年調查發現，海悅以新台幣1089.8億元拿下代銷龍頭，是唯一破千億接案業者，至於前十大代銷業者，其接案水位均以200億元起跳。

數字科技旗下591新建案統整全台六都與新竹，2019年台灣代銷業者接案狀況，受惠於房市回溫建商積極推案，去年前十大代銷業者依序為海悅、新聯陽、信義、甲山林、上揚、新高創、華威、甲桂林、新理想、璞園；其中，海悅向來是代銷第一大，去年接案量高達1089.8億元，是唯一接案破1000億元大關者，居第二大的新聯陽接案量為771億元，距離冠軍海悅仍有318.8億元差距。

數字科技分析，海悅受惠於去年各地重劃區建商大力推案，讓該公司接案量破1000億元。

值得注意的是，統計發現，信義代銷靠著承接位於台北信義區豪宅「冠德信義」、新莊的「永鼎帝京」以及自家建案板橋「信義嘉禾」支撐，合計去年總接推案量達到600億元，成為台灣代銷第三大，讓信義房屋在房仲與代銷都各占一席地位。

靠著中、南部建案的上揚國際建築團隊，2019年接案量為492億元，成為全台第五大代銷，去年除了在高雄舊商圈前鎮、前金分別接下「世界心」、「愛情河左岸」等案，還在三民河堤社區承接地上權案「河堤世界」。

數字科技統計數據顯示，全台前十大代銷業去年接案量都在200億元起跳，足見在整體房市景氣暢旺之下，也帶動代銷業績水漲船高。（編輯：蘇志宗）1090204