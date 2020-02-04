鄭州將採閉環管理防疫 鴻海：10日復工不變

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）中國武漢肺炎疫情升溫，河南省鄭州市下午公告將採取「閉環管理」，嚴控外來人員進入。鴻海表示，中國大陸各主要廠區維持全面2月10日復工目標不變。

中國武漢肺炎疫情升溫，鄭州市政府官網下午刊登新型冠狀病毒肺炎疫情防控公告，將對全市行政區域內的黨政機關、企事業單位、居民社區（村）實行閉環管理，「原則上保留一個出入口，可視情況設置應急通道並安排值守」。

鴻海是蘋果（Apple）生產iPhone主要合作夥伴，主要生產廠區在廣東深圳龍華廠和河南鄭州廠，兩地疫情及未來復工狀況備受關注。

對此鴻海集團發出聲明表示，中國大陸各主要廠區維持全面2月10日復工的目標不變。各地方政府目前的防疫管制，有助集團復工準備，集團已掌握各地政府的管控政策。

根據鴻海年報，集團在鄭州的相關企業包括河南富馳科技、河南裕展精密科技、富金機網絡科技（河南）、富泰華精密電子（鄭州）、富鼎精密工業（鄭州）、福士瑞精密工業（鄭州）、鄭州市富連網電子科技、鴻富勝精密電子（鄭州）、鴻富錦精密電子（鄭州）、鄭州市捷達世信息技術服務等。

若從員工人數來看，根據年報資料，河南裕展精密科技2018年加入社保員工達3.58萬人，富泰華精密電子（鄭州）同期社保人數達2.35萬人。富鼎精密工業（鄭州）社保人數2670人，鴻富勝精密電子（鄭州）社保人數849人，鴻富錦精密電子（鄭州）社保人數達13.12萬人。

從生產內容來看，根據中國國家企業信用信息資料，河南富馳科技主要從事電子產品的研發、生產、銷售及維修服務；河南裕展精密科技、富泰華精密電子（鄭州）和鴻富錦精密電子（鄭州）主要生產行動通信系統手機、基地台、核心網設備以及網路檢測設備及零組件、金屬與非金屬製品模具設計製造。

蘋果去年3月初公布前200大供應鏈，鴻海集團持續名列其中，旗下共有35個據點列入蘋果前200大供應鏈當中。

根據蘋果公布的供應鏈名單顯示，在中國大陸，鴻海集團富士康製造組裝蘋果產品的地點，包括廣東深圳龍華廠區、深圳觀瀾科技園區、深圳福田免稅區、廣東佛山、廣東中山、江蘇昆山、江蘇淮安、河南鄭州、河南濟源、河南開封、山西太原、山西晉城、浙江嘉善、河北廊坊及四川成都等地。

此外，富士康在上海松江出口加工區、湖北武漢及河南鶴壁市的據點，也列入蘋果前200大供應商。（編輯：張良知）1090204