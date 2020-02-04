助中小企業度過武漢肺炎衝擊 信保基金提4措施

（中央社記者吳柏緯台北4日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，短期內恐將衝擊交通運輸、觀光旅遊、零售餐飲及其周邊產業，中小信保基金表示，將協助受影響企業升級轉型、貸款展期，度過難關。

中小信保基金指出，為紓緩中小企業因疫情遭受衝擊及降低未來可能面臨的風險，信保基金與中小企業攜手，共同迎接挑戰，提出4項政策與措施，包含提供優惠保證措施助企業轉型、協助貸款協處與展期手續、訪視關懷措施、建議企業做好產線與國際供需市場的調整。

中小信保說明，受疫情衝擊的產業中若有意願轉型、升級，將提供高成數、低保證手續費與快速便利審核的優惠保證措施。至於協助貸款協處與展期手續，中小信保指出，將依「中華民國銀行公會會員辦理經濟部移送企業債權債務協商案件自律規範」辦理協商與協處，向銀行辦理送保案件之展期手續。

針對受衝擊較大的產業所屬企業，中小信保表示與送保金融機構聯合進行關懷訪視，瞭解企業受影響的程度及融資保證協助的需求。同時，在疫情流行期間，有投資中國的送保企業申請融資保證時，中小信保建議，應提早做好產線與國際供需市場的調整，降低疫情帶來的衝擊。（編輯：林興盟）1090204