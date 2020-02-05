鴻海6日受邀外資法說 武漢肺炎疫情因應成焦點

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天公告6日下午將受邀參加美林證券電話會議，說明公司營運概況。外界預期，鴻海如何因應中國武漢肺炎疫情，相關處理將成為法說會關切焦點。

鴻海今天早盤股價在平盤82.2元附近整理，成交量來到1.7萬張，市值來到新台幣1.14兆元。

中國武漢肺炎疫情升溫，鄭州市政府官網4日下午刊登新型冠狀病毒肺炎疫情防控公告，將對全市行政區域內的黨政機關、企事業單位、居民社區（村）實行閉環管理，「原則上保留一個出入口，可視情況設置應急通道並安排值守」。

鴻海是蘋果（Apple）生產iPhone主要合作夥伴，主要廠區在廣東深圳龍華廠區和河南鄭州廠區，兩地狀況備受關注。

鴻海集團4日發布聲明表示，中國大陸各主要廠區維持全面2月10日復工目標不變。各地方政府目前的防疫管制，有助集團復工準備。集團已掌握各地政府的管控政策。

此外，中國杭州市4日凌晨宣布對當地社區實行封閉式管理、嚴控外來人員車輛等10項防疫措施。杭州市人民政府也嚴禁各單位在2月9日之前通知疫情重點地區人員返杭。除經批准同意的企業外，一律不得開工或復工。

根據資料顯示，鴻海集團在杭州相關企業營運規模占比不到0.5%，加入社保員工人數不到900人，杭州市封閉式管理對鴻海集團影響有限。（編輯：楊凱翔）1090205