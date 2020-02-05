武漢肺炎影響 法人估iPhone SE2最遲4月亮相

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）中國武漢肺炎疫情是否影響新iPhone出貨備受關注。中國法人報告預期，疫情可能影響生產和供應鏈，iPhone SE2有可能推遲到3月或4月亮相。

觀察武漢肺炎疫情對智慧型手機出貨影響，中國法人報告指出，此次疫情由於傳染性強，導致全國各地產業鏈公司復工推遲，其中蘋果合作夥伴富士康部分廠區延後復工，生產和供應鏈可能會導致放緩，不過蘇州和碩、偉創力等廠商影響較小。

觀察iPhone SE2出貨進展，法人預估2月iPhone SE2仍可啟動生產，不過由於生產和供應鏈問題，也有可能導致機型推遲到3月或4月亮相。

觀察武漢當地消費電子供應鏈影響，中國法人指出，疫情爆發源武漢及湖北其餘城市，涉及消費電子產業鏈包括五方光電、泰晶科技以及鴻海富士康、真無線藍牙耳機組件廠商瀛通通訊等。不過富士康在鄭州及深圳等廠區產能充足，疫情影響有限。

市場關注蘋果新品iPhone SE2動向，國外科技網站MacRumors日前指出，相關新品組裝進度可能會受到武漢肺炎疫情影響，預期蘋果3月可能仍會公布新品，不過新品初期的供應量將會受限於量產是否提升。

iPhone第1季出貨量可能受到武漢肺炎疫情影響，天風國際證券分析師郭明錤日前報告預估，由於武漢肺炎疫情影響在中國製造的iPhone供應，第1季iPhone出貨量可能會減少10%，來到3600萬支到4000萬支。

鴻海集團4日發布聲明表示，中國大陸各主要廠區維持全面2月10日復工目標不變。各地方政府目前的防疫管制，有助集團復工準備。集團已掌握各地政府的管控政策。（編輯：楊凱翔）1090205