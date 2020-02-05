春節干擾因素 聚陽元月營收年減2.4%

（中央社記者潘羿菁台北5日電）成衣代工大廠聚陽元月營收為新台幣20.92億元，年減2.4%、月減2%，雖然受到農曆春節工人放假影響，不過公司提前調度出貨排程降低工作天數減少衝擊；展望未來，聚陽認為，武漢肺炎替紡織業景氣增添不確定。

上市櫃公司進入公布1月營收時期，成衣廠聚陽率先揭露，今年農曆春節為1月與去年春節落在2月，在比較基期不同情況下，聚陽1月營收數字僅年減2.4%，公司表示，雖然過年期間大陸廠與越南廠都同步放假，但受惠於提前安排生產與出貨排程，讓春節衝擊降至最低。

聚陽表示，目前中國工廠配合新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情停工到10日，截至目前仍無法出貨，不過中國產能占總產區比重僅4%，影響不大；越南、印尼等主力工廠正常生產。

展望今年度營運表現，聚陽認為，要分兩個區塊觀察，第一、等待中國控制住疫情，讓人員可以正常來去，才能了解疫情對中國內需影響程度；其二、聚陽主力市場之一的日本，同樣也遭受武漢肺炎影響，要延燒到多久、影響範圍有多大，暫且不得知，都有待時間發酵進一步關注。整體來說，現階段紡織景氣處於混沌不明局勢，唯一好消息是美國市場相對穩定。

不過日前有亞系外資出評估報告認為，一旦中國疫情惡化，台灣紡織業者有望受惠轉單效應，尤其東京奧運將在數個月後舉行，全球運動服飾和鞋類品牌可能考慮轉單給東南亞供應商，藉此降低供應鏈受到的影響。

聚陽目前擁有中國、菲律賓、柬埔寨、印尼、越南四大產區，其產區占比分別為4%、5%、21%、31%、40%。（編輯：林孟汝）1090205