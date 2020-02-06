民憂通霄二期計畫再蓋高壓電塔 台電：不會建

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）台電規劃通霄電廠二期計畫，不過，居民擔心將再增設高壓電塔。台電表示，既有電線路足以負荷，不會再新設電塔，台電也將按照先前承諾，鄰近居民的線路將採地下化。

苗栗通霄電廠燃氣新機組陸續完工，不過，目前只有通霄161kV輸電線路，因容量不足無法完全承載，台電近一步規劃興建通霄超高壓345kV，台電董事長楊偉甫今天出席記者會時表示，通霄345kV電源線將在5月底完工，趕上夏季用電尖峰「沒問題」。

台灣未來將逐步提升天然氣供電比例，2025年達到天然氣占比至5成，台電規劃通霄電廠二期更新改建計畫，預計新設6部燃氣複循環機組，屆時將成為高效率、低污染電廠。

台電昨天召開環境影響說明會。不過，當地居民擔憂是否又要新設電塔，也有民眾反映高壓電塔設置、地下化及噪音等問題。

楊偉甫說，既有線路足以負荷，二期計畫不會再新設電塔、電源線。對於居民提出的建議台電會參考。另外，前端345kV超高壓電塔接近當地居民住家，未來部分電源線將會地下化，只是尚未完成地下化，台電會按照承諾，請居民不要擔心。台電昨天也有提出說明，多數民眾了解後，並未再提出其他意見。（編輯：張均懋）1090206